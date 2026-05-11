M!LK佐野勇斗、高1の時にEBiDANで最初に憧れた人物を明かす「かっけー！めっちゃかっけー！って」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（28）が8日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「佐野勇斗の歴史に学ぶ夢の叶え方!!」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまな成功や挫折などのエピソードを明かした。
【写真】「髪の毛一緒やな」当時の塩崎太智＆佐野勇斗の貴重な2ショット
動画内でエピソードを語っていく中で、高校1年生の時のメンバーの塩崎太智（※崎=たつさき、25）、吉田仁人（26）との出会いの話題になり、「EBiDAN大阪のレッスン場に数回通ってる中で、塩崎くんが来まして。（ジェスチャーをしながら）青いヘッドホン外しながら『荷物どこっすか？』みたいな感じで（塩崎が）来て…」と当時の状況を説明し、それに対して佐野は「かっけー！めっちゃかっけー！っていう…」と感銘を受けたことを明かし、「EBiDANで一番初めに憧れたのは太智くん」と告白。それを聞いたメンバーからも「えー！すごいやん！」と驚きの声が上がっていた。
さらには当時の2ショットも公開され、メンバーから爆笑の声が上がるとともに、「髪の毛一緒やな」とツッコまれていた。
「海外に憧れていたからかっこよかった」という佐野から塩崎への第一印象に対し、吉田については「のりもちみたいなヤツいるな」。「すごい目立ってたわけではなかった。“いい子”ってイメージ。隅の方で、ニコニコしてる感じ」と説明した。
【写真】「髪の毛一緒やな」当時の塩崎太智＆佐野勇斗の貴重な2ショット
動画内でエピソードを語っていく中で、高校1年生の時のメンバーの塩崎太智（※崎=たつさき、25）、吉田仁人（26）との出会いの話題になり、「EBiDAN大阪のレッスン場に数回通ってる中で、塩崎くんが来まして。（ジェスチャーをしながら）青いヘッドホン外しながら『荷物どこっすか？』みたいな感じで（塩崎が）来て…」と当時の状況を説明し、それに対して佐野は「かっけー！めっちゃかっけー！っていう…」と感銘を受けたことを明かし、「EBiDANで一番初めに憧れたのは太智くん」と告白。それを聞いたメンバーからも「えー！すごいやん！」と驚きの声が上がっていた。
さらには当時の2ショットも公開され、メンバーから爆笑の声が上がるとともに、「髪の毛一緒やな」とツッコまれていた。
「海外に憧れていたからかっこよかった」という佐野から塩崎への第一印象に対し、吉田については「のりもちみたいなヤツいるな」。「すごい目立ってたわけではなかった。“いい子”ってイメージ。隅の方で、ニコニコしてる感じ」と説明した。