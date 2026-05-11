「１回出るだけでもすごい大変」内田篤人、５度目のW杯出場が懸かる長友佑都に感嘆！「非常に期待しています。日本中の魂を体現してくれる」
北中米ワールドカップを中継するDAZNが５月11日、「FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス」が東京都内で開催。DAZNアンバサダーの成田凌さんと桐谷美玲さん、DAZNドリームリーダーの内田篤人氏らが登壇した。
同じくアンバサダーを務める長友佑都（FC東京）はVTRで出演。画面を通して、「みんなでワールドカップの熱狂を日本中に伝えていきたいと思います。自分は５度目のワールドカップ出場を目指し、日本代表に選ばれるようベストを尽くしています。DAZNアンバサダーとして、ワールドカップ、そしてサッカーの楽しさを伝えられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いたします」と熱いメッセージを発信した。
かつて日本代表SBとしてコンビを組んだ内田氏は、「５回目ですか、ワールドカップ。すごいですね。１回出るだけでもすごい大変なんですけどね」と感嘆の様子。自身の１歳上、39歳の鉄人について次のように語った。
「サイドは逆でしたけれども、いつも隣で自分と見つめ合いながらトレーニングされている姿をずっと見てきました。今回、少し前に怪我しましたけども復帰して、相変わらずの素晴らしいプレーをされていたので、メンバー発表はこれからですけれども、僕は非常に期待しています。選手、ここにいる皆さん、日本中の魂を体現してくれる選手だと思っていますので、ワールドカップでのプレーを期待したいなと思っています」
森保ジャパンのW杯メンバー発表は５月15日。日本中の魂を体現する男、長友の名はそこにあるだろうか。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
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同じくアンバサダーを務める長友佑都（FC東京）はVTRで出演。画面を通して、「みんなでワールドカップの熱狂を日本中に伝えていきたいと思います。自分は５度目のワールドカップ出場を目指し、日本代表に選ばれるようベストを尽くしています。DAZNアンバサダーとして、ワールドカップ、そしてサッカーの楽しさを伝えられるよう頑張りますので、応援よろしくお願いたします」と熱いメッセージを発信した。
かつて日本代表SBとしてコンビを組んだ内田氏は、「５回目ですか、ワールドカップ。すごいですね。１回出るだけでもすごい大変なんですけどね」と感嘆の様子。自身の１歳上、39歳の鉄人について次のように語った。
森保ジャパンのW杯メンバー発表は５月15日。日本中の魂を体現する男、長友の名はそこにあるだろうか。
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