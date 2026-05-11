「服着てください」佐野勇斗、イケメンショットにファン歓喜！ 「彼女目線!?」「これがメロいなのね」
M!LKの佐野勇斗さんは5月10日、自身のInstagramを更新。イケメンな自撮りショットを公開し、ファンから歓喜の声が上がっています。
【写真】佐野勇斗のイケメン自撮りショット
この投稿には、M!LKのメンバーである曽野舜太さんから「心臓持たないよ...」と反応が。また、ファンからは「彼女目線!?」「彼氏かと思った」「これがメロいなのね」「顔面が罪すぎる」「お顔と身長の割合があってないよ!?」「服着てください」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐野勇斗のイケメン自撮りショット
M!LKメンバーも反応佐野さんは「みんな今日もお疲れ様！！」とつづり、1枚のセルフィーを投稿。カメラと顔の距離が近く、イケメンな佐野さんにドキドキしてしまいます。また、タンクトップから肌が見えているのが、とても色っぽいです。
「茶色にしました」4月22日の投稿で「茶色にしました」と、茶髪にイメージチェンジしたことを報告した佐野さん。ファンからは「チャラめな平成男子」「過去最高ビジュすぎていいじゃん」などの声が寄せられ、好評を博しています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)