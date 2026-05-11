祇園辻利、創業165年以上の歴史でついに誕生…初の『抹茶生だいふく』発表・販売開始【詳細】
祇園辻利（本社：京都市）は11日、和スイーツ新作『抹茶生だいふく』を、公式オンラインショップ・一部直営店で販売開始した。
【写真多数】もち、ふわ、とろり…中身はあざやかな抹茶色 「祇園辻利」の生だいふく
『抹茶生だいふく』は、165年以上にわたり抹茶と向き合い続けてきた祇園辻利にとって初の商品化。これまでの知見をもとに、抹茶の魅力を“ひとくちの中で重ねて味わう”ことを追求。開発にあたって、40年以上の歴史を持つ大福餅製造所とタッグを組み、素材のこだわりだけでなく“ひとつのかたち”に完成度を宿した、祇園辻利ならではの生だいふくが誕生した。
旨みと香りを損なわぬよう、1時間にわずか40gという限られた量だけを石臼で丁寧に挽いた、希少な宇治抹茶を使用。その豊かな旨みと香りを最大限に引き出すため、大福のためだけに炊き上げた「特製抹茶あん」と、やさしくとろける口あたりの「特製抹茶クリーム」を贅沢にあわせた。
ひとくち頬張ると、まず感じるのは抹茶あんの深みあるコク。続いてクリームがなめらかにほどけ、抹茶のやわらかな甘みと余韻がとろりと広がり、渋み・甘み・香りが層となって移ろい、宇治抹茶の立体的な味わいが楽しめる。
■商品名『抹茶生だいふく』
内容量：6個
価格：2300円（税込）
箱サイズ： H33mm×W162mm×D110 mm
発売日：5月11日（月）
消費期限：冷凍状態で10日間・解凍後48時間
販売場所：
・公式オンラインショップ
・一部の直営店
祇園辻利祇園本店、大丸心斎橋店、茶寮都路里京都伊勢丹店
【写真多数】もち、ふわ、とろり…中身はあざやかな抹茶色 「祇園辻利」の生だいふく
『抹茶生だいふく』は、165年以上にわたり抹茶と向き合い続けてきた祇園辻利にとって初の商品化。これまでの知見をもとに、抹茶の魅力を“ひとくちの中で重ねて味わう”ことを追求。開発にあたって、40年以上の歴史を持つ大福餅製造所とタッグを組み、素材のこだわりだけでなく“ひとつのかたち”に完成度を宿した、祇園辻利ならではの生だいふくが誕生した。
ひとくち頬張ると、まず感じるのは抹茶あんの深みあるコク。続いてクリームがなめらかにほどけ、抹茶のやわらかな甘みと余韻がとろりと広がり、渋み・甘み・香りが層となって移ろい、宇治抹茶の立体的な味わいが楽しめる。
■商品名『抹茶生だいふく』
内容量：6個
価格：2300円（税込）
箱サイズ： H33mm×W162mm×D110 mm
発売日：5月11日（月）
消費期限：冷凍状態で10日間・解凍後48時間
販売場所：
・公式オンラインショップ
・一部の直営店
祇園辻利祇園本店、大丸心斎橋店、茶寮都路里京都伊勢丹店