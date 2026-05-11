“仮面ライダーヒロイン”奥仲麻琴、初めての母の日に親子ショット公開「なんて美しいママ」「癒される」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の奥仲麻琴が5月10日、自身のInstagramを更新。初めての母の日を迎え娘との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元アイドル女優「幸せが輝いてる」生後5ヶ月娘抱いた母の日ショット
奥仲は「はじめてもらった母の日」とつづり、まもなく生後5ヶ月になる娘を抱いて芝生の上に座るプライベートショットを投稿。両腕で抱いて膝にのせた娘とともに、カーネーションの花束も抱いており、優しい笑顔を見せている。
この投稿に、ファンからは「初めての母の日おめでとう」「幸せが輝いてる」「なんて美しいママ」「お子さんとのショットに癒やされる」「娘さんの愛らしい姿にほっこり」などという反響が寄せられている。
奥仲は2024年5月に一般男性との結婚を発表。2025年12月に第一子となる長女を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元アイドル女優「幸せが輝いてる」生後5ヶ月娘抱いた母の日ショット
◆奥仲麻琴、初めての「母の日」に親子ショット披露
奥仲は「はじめてもらった母の日」とつづり、まもなく生後5ヶ月になる娘を抱いて芝生の上に座るプライベートショットを投稿。両腕で抱いて膝にのせた娘とともに、カーネーションの花束も抱いており、優しい笑顔を見せている。
◆奥仲麻琴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「初めての母の日おめでとう」「幸せが輝いてる」「なんて美しいママ」「お子さんとのショットに癒やされる」「娘さんの愛らしい姿にほっこり」などという反響が寄せられている。
奥仲は2024年5月に一般男性との結婚を発表。2025年12月に第一子となる長女を出産したことを報告している。（modelpress編集部）
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