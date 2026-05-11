コメダ珈琲店×ロッテ「クランキー」初コラボ “サクッとチョコサク食感”の「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」登場

コメダ珈琲店は、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」とコラボレーションした「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、5月14日から全国のコメダ珈琲店で数量限定販売する。販売期間は7月初旬までを予定している。

今回のコラボレーションでは、「クランキー」ならではの“サクサク食感”を、コメダの人気メニュー「シロノワール」と「ジェリコ」で表現した。

〈シロノワール CRUNKY〉

あたたかいデニッシュの間にチョコスプレッドとチョコパフを挟み、ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピング。どこを食べてもサクサク食感が楽しめる仕立てとなっている。

コク深いチョコソースとさっぱりとした甘さのソフトクリームが重なり、「クランキー」をイメージしたチョコの味わいを楽しめる一品。価格は980円〜1,040円、ミニサイズは780円〜840円。

〈ジェリコ CRUNKY〉

“のむ、たべる、まぜる”でお馴染みのジェリコに、「クランキー」のサクサク食感をプラス。ぷるぷる食感のコーヒージェリーとチョコパフを組み合わせたW食感が特徴。

コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用し、ひと口目から食感を楽しめる構成に。コーヒージェリーのほろ苦さとチョコの甘さが重なり合う、満足感のあるチョコデザートドリンクに仕上げた。価格は710円〜950円。

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〈商品概要〉

商品名･価格(税込)

･シロノワール CRUNKY:980円〜1,040円

･シロノワール CRUNKY ミニサイズ:780円〜840円

･ジェリコ CRUNKY:710円〜950円

※価格は店舗により異なる。

販売期間:

2026年5月14日〜2026年7月初旬予定

※数量限定のため、なくなり次第終了。

販売店舗:

全国のコメダ珈琲店(一部店舗を除く)