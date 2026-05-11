広島・床田寛樹投手が、１０年越しの巨人・吉川封じを誓った。１２日の巨人戦（岐阜）に先発する左腕は、中部学院大（岐阜学生リーグ）時代に同球場でプレー。４年間でリーグ通算２１勝を挙げ、プロへの道を切り開いた。中京学院大・吉川（現巨人）とは１年時から何度も対戦。２３年の巨人戦（岐阜）で先発した際は対戦がかなわず「あしたは多分出てくると思うので、楽しみ。大学時代を思い出しながら投げられたら」と心待ちにした。

当時の記憶は鮮明で「１試合１本は絶対打たれてた」と苦笑い。両者の対戦を目当てに約５０人のスカウトが訪れたこともあり「こいつを抑えれば（プロに近づく）みたいなのはあった。あいつがすごい選手だったから（スカウトも）見に来てくれて、そこで投げられたことが大きかった」と懐かしむ。プロでも打率３割８分１厘（４２打数１６安打）と苦手にし「自分のレベルも上がったけど、向こうも上がっている。あいつの方がすごい」と認める。ともにドラフト候補で注目された大学時代から１０年。かつてしのぎをけずった岐阜で“再戦”に「いいところで１本打たせない」と力強く意気込んだ。

初の開幕投手を務めた今季はここまで１勝２敗、防御率２・９５。「先制点を与えないのと、回の先頭を取ることができれば」。掲げた２つのノルマは、今季初白星を挙げた４月２８日・巨人戦（東京Ｄ）ではともにクリアし、吉川も無安打に抑えた。岐阜では２３年に２登板し計１４回を２失点（自責０）。特別なマウンドで、ライバルを封じる。