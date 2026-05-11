Ｊ１町田は１１日、次戦のホーム東京Ｖ戦（１３日）へ向けて非公開で調整を行った。練習後に取材に応じた黒田剛監督（５５）は、４試合連続でベンチ外のＦＷ相馬勇紀（２９）について「（次節出場可能かは）分からない。メディカルと本人次第」と明かすと、「すぐにでも帰ってきてくれた方がいい。（コンディションが）上がれば入る。状況に応じて対応していくしかないが、親心としては出したい」と話した。

相馬は４月５日のＦＣ東京戦で脚を痛めた様子で途中交代すると、次の柏戦とアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）準々決勝アルイテハド戦を欠場。同大会の準決勝以降は復帰して活躍を見せたが、ダメージの蓄積があったことから、帰国後は２９日の水戸戦から再びベンチを外れている。３日の鹿島戦後の会見では「（けがを）さらに悪化させることのないように、大事を取った」と明かしつつ、復帰時期については「５月のどこかのタイミング」と話していた。

４日後の１５日には、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯のメンバー発表が行われ、相馬はメンバー入りに期待がかかっている。前日未明にはＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝が左太もも裏を負傷。ＭＦ南野拓実（３１）＝リバプール＝、ＭＦ鈴木唯人（２４）＝フライブルク＝も離脱中で左サイドの層が薄くなっており、三笘とプレースタイルが近い相馬のメンバー入りの可能性はあり得る。

東京Ｖ戦はＷ杯のメンバー発表前最後の試合。自身のコンディションの状態を含めて、相馬にとって最後のアピールチャンスとなる。