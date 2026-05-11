今季からメジャーでプレーしているブルージェイズ・岡本和真選手。4月は無安打に倒れる試合もありましたが、5月入ってからは全試合でヒットを放ち、5HRを記録するなど、好調を見せています。

その要因について聞かれた岡本選手は“打席の立ち位置の変更”について言及。当初はメジャートップ10に入るほど前寄りに立っていたそうですが、シーズン途中からは約17センチ後ろに下げ、さらにホームベースに寄った内側に立っていることを明かしました。この理由について岡本選手は、日本では直球を待ちながらの変化球にも対応できたものの、「メジャーは変化球が速いので、今のままじゃ無理だなと下がってみた」と明かしました。

この変更もあってか、5月に入ってからは9試合全てでヒットを放ち、5本塁打もマーク。日本時間11日のエンゼルス戦でも、2アウト2塁の場面で迎えた初回・第1打席で、155キロのシンカーをとらえ、レフトへのタイムリー2塁打としていました。この日のチーム得点はこの1点のみ。試合には敗れたものの、岡本選手が新天地でも順応していく姿を見せています。

(5月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)