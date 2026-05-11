■早期天候情報とは

【画像】今後の全国の天気を地方ごとに

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１１日、「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

■東北地方は

高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報に留意してください。

■関東甲信地方は

高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．０℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■北陸地方は

高温に関する早期天候情報（北陸地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

新潟地方気象台 発表

北陸地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■東海地方は

高温に関する早期天候情報（東海地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

名古屋地方気象台 発表

東海地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■近畿地方は

高温に関する早期天候情報（近畿地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

大阪管区気象台 発表

近畿地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■中国地方は

高温に関する早期天候情報（中国地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

広島地方気象台 発表

中国地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．９℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■四国地方は

高温に関する早期天候情報（四国地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

高松地方気象台 発表

四国地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１７日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■九州南部・奄美地方は

高温に関する早期天候情報（九州南部・奄美地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

鹿児島地方気象台 発表

九州南部・奄美地方 ５月１７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．４℃以上

九州南部・奄美地方の気温は、向こう４日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、九州南部では１７日頃からかなり高くなる見込みで、奄美地方でも２０日頃からかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■沖縄地方は

高温に関する早期天候情報（沖縄地方）

令和８年５月１１日１４時３０分

沖縄気象台 発表

沖縄地方 ５月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋１．６℃以上

沖縄地方の気温は、向こう１週間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。農作物や家畜の管理等に注意してください。また、熱中症対策など健康管

理に注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

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