「ママとパパに会いに行けた」金田久美子が「母の日」に帰郷 母親と仲良し2ショットそして父親のお墓参りへ
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。先週の国内メジャー「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では残念ながら予選落ちを喫してしまったが、「母の日」には「ママとパパに会いに行けた」ことを投稿した。
【写真】金田久美子の優勝記念パネルも飾られた部屋で「素敵な母の日」
公開した写真の1枚目は母親の肩に腕を回し、顔を寄せ合った2ショット。目の前には鮮やかなオレンジ色のベゴニアの鉢植えが置かれ、部屋には2022年の「樋口久子 三菱電機レディス」で金田が11年ぶりの優勝を飾った時の写真パネルや、愛用していたキャディバッグが飾られていた。2枚目は昨年10月に亡くなられた父親の墓参りに向かう金田の後ろ姿、最後は後ろに新幹線が見える駅のホームで目を閉じて佇む姿だった。そして金田は両親に対して「パパもママ役たくさんしてくれたし ママは友達みたいだしありがとうがいっぱい」「弘吉、千鶴、だいすき 笑」とあらためて感謝の思いを綴っていた。この投稿を見たファンからは「仲良し親子素敵な母の日」「お母様もお元気そうでなにより」「キンクミママも美人」「パパ喜んでるよ」などの温かいコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大胆“肩出しコーデ”で魅了！ 金田久美子 地元・名古屋オフのひつまぶし&私服ショットに反響
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井千怜が姉・明愛とメキシコ観光を満喫 ピラミッドよりも高くジャンプ！
宮里藍が白熱のメジャー大会を振り返り！ 河本結の連続バーディフィニッシュに「脱帽でした…！！」
【写真】金田久美子の優勝記念パネルも飾られた部屋で「素敵な母の日」
公開した写真の1枚目は母親の肩に腕を回し、顔を寄せ合った2ショット。目の前には鮮やかなオレンジ色のベゴニアの鉢植えが置かれ、部屋には2022年の「樋口久子 三菱電機レディス」で金田が11年ぶりの優勝を飾った時の写真パネルや、愛用していたキャディバッグが飾られていた。2枚目は昨年10月に亡くなられた父親の墓参りに向かう金田の後ろ姿、最後は後ろに新幹線が見える駅のホームで目を閉じて佇む姿だった。そして金田は両親に対して「パパもママ役たくさんしてくれたし ママは友達みたいだしありがとうがいっぱい」「弘吉、千鶴、だいすき 笑」とあらためて感謝の思いを綴っていた。この投稿を見たファンからは「仲良し親子素敵な母の日」「お母様もお元気そうでなにより」「キンクミママも美人」「パパ喜んでるよ」などの温かいコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
大胆“肩出しコーデ”で魅了！ 金田久美子 地元・名古屋オフのひつまぶし&私服ショットに反響
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
岩井千怜が姉・明愛とメキシコ観光を満喫 ピラミッドよりも高くジャンプ！
宮里藍が白熱のメジャー大会を振り返り！ 河本結の連続バーディフィニッシュに「脱帽でした…！！」