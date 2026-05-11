タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。番組の演出に影響したかもしれない出来事を明かした。

2024年に30周年を迎えたフジテレビの朝の情報番組「めざましテレビ」（月〜金曜前5・25）の話題になり、「あれが始まる時に」と切り出した上沼。カンテレでプロデューサーだった夫のもとに、フジテレビの知人から「何かアドバイスはないですか？」と電話があった。

上沼は、1979年にABCテレビで始まった朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜前5・00）を挙げ、「いいなと思うのが、ちゃんと朝ってテレビを見てない」と告白。「“ただいま7時20分、いってらっしゃ〜い”って、エレクトーンを弾いたお姉さんが言う」と説明した。

それを普段目にしていた上沼が、夫に「あれがええわぁ」と漏らしたところ、夫は「それいいね」と共感。後日「めざましテレビ」を見ていると、「時計の子が出て来て“ただいま8時15分”とか言うて飛んで行く」とビックリ。共演者からは「あそこの成り立ちに上沼さんが」「あのひと言がなかったら時計が」と声が上がると、上沼は「いらんことを言うたのは私ですわ」「私が犯人です」とぶっちゃけていた。