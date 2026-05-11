市川團十郎「麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」 亡き妻・小林麻央さんへの“母の日”のプレゼントを紹介
歌舞伎俳優・市川團十郎白猿（48）が10日、自身のインスタグラムを更新。「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」と書き出し、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／13）と共に妻・小林麻央さん（享年34）に贈ったプレゼントの数々を紹介した。
【写真】「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」亡き妻・小林麻央さんへのプレゼントを披露した團十郎
仏壇らしきスペースには、赤や白、ピンク、紫など色とりどりの花束のほか、飲み物やみかん、菓子などがお供えされている。
投稿では「私も母に感謝の日。二人は麻央に感謝の日」と続け、胸に込み上げた思いを記していた。
コメント欄には「素敵な花束ですね」「麻央さんの優しい笑顔が浮かびます お母様も喜ばれますね」「麻央さんに似合ったお花ですね」「感謝を想うこと、伝えること。どちらも素晴らしいことと思います」など、さまざまな声が寄せられている。
團十郎と麻央さんは、2010年3月に結婚（当時は海老蔵）。11年7月に麗禾、13年3月に勸玄が誕生した。麻央さんは16年6月に乳がんを患い闘病していることを公表、17年6月22日に亡くなった。
【写真】「母の日。麗禾と勸玄から麻央へ、私からも」亡き妻・小林麻央さんへのプレゼントを披露した團十郎
仏壇らしきスペースには、赤や白、ピンク、紫など色とりどりの花束のほか、飲み物やみかん、菓子などがお供えされている。
コメント欄には「素敵な花束ですね」「麻央さんの優しい笑顔が浮かびます お母様も喜ばれますね」「麻央さんに似合ったお花ですね」「感謝を想うこと、伝えること。どちらも素晴らしいことと思います」など、さまざまな声が寄せられている。
團十郎と麻央さんは、2010年3月に結婚（当時は海老蔵）。11年7月に麗禾、13年3月に勸玄が誕生した。麻央さんは16年6月に乳がんを患い闘病していることを公表、17年6月22日に亡くなった。