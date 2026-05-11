日本バレーボール協会は11日、都内で会見を行い女子日本代表28人が出席した。

【写真を見る】主将・石川真佑「一つになって戦う」エース・佐藤淑乃「どんな状況でも勝利に貢献」ネーションズリーグ6月開幕！【28選手コメント】

昨年に引き続き主将を務める石川真佑（25、日本バレーボール協会）は「今シーズンの目標を達成するために、選手、スタッフ、一つになって戦います。今年もご声援よろしくお願いします」と語った。

来季からイタリア・セリエAに移籍するエースの佐藤淑乃（24、NECレッドロケッツ川崎）は「今シーズンはオリンピック出場権を懸けた戦いがあるので、どんな状況でもチームの勝利に貢献できるように頑張ります」と意気込んだ。

6月にはバレーボール世界3大大会の一つであるネーションズリーグが開幕。7月8日からの予選ラウンド第3週は大阪で行われる。

【出席選手コメント】

◆主将・石川真佑（背番号4）

今シーズンもキャプテンを務めさせさせていただきます、背番号4番・石川真佑です。今シーズンの目標を達成するために、選手スタッフ一つになって戦います。今年もご声援よろしくお願いします。そして女子バレーもたくさんぜひ取り上げていただけると嬉しいです。

◆和田由紀子（背番号1）

オフェンスでチームの流れを変えられるように頑張ります。今年もよろしくお願いします。

◆荒木彩花（背番号2）

粘り強いブロックでチームに貢献し、ブロックとディフェンスでいい働き掛けができるように頑張ります。

◆島村春世（背番号3）

今シーズンもここに呼んでもらえたこと、すごく感謝しています。そして普段なかなか会わない世代の年代の子たちが多いんですけど、そういう子たちと一緒に練習できることにもすごく感謝していますし日々刺激を受けています。なので1日1日成長しながら頑張っていきたいなっていうふうに思うので、今シーズンもよろしくお願いします。

◆佐藤淑乃（背番号5）

今シーズンはオリンピック出場権を懸けた戦いがあるので、どんな状況でもチームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆関菜々巳（背番号6）

セッターとして、相手ブロックとの駆け引きを楽しみながら、アタッカーの能力を最大限引き出せるよう頑張ります。

◆栄絵里香 （背番号7）

初めてやる選手が多いのでしっかりとそれぞれの特徴を早く把握して、いいトスあげれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

◆小島満菜美（背番号8）

自分のプレーはもちろん仲間の良さを引き出してあげられるようなプレーをしていきたいと思います。よろしくお願いします。

◆岩澤実育（背番号9番）

チームを明るくするようなプレーや声かけなどを頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

◆中川つかさ（背番号10）

私の持ち味はハードワークをすることなのでハードワークをしてチームに貢献できるように頑張ります。

◆山田二千華（背番号11）

チームが苦しいときでも、攻守の両面でチームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆福留慧美（背番号12）

自分の強みである最後まで諦めないディグと繋ぎでチームに貢献します。よろしくお願いします。

◆山口真季（背番号13）

スピードと粘りのあるブロックでチームの流れを変える1本を出せるように頑張ります。

◆塩出仁美（背番号14）

自分の強みである声とスパイカーを最大限に生かすトスでチームの勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆宮部藍梨（背番号15）

まずは代表として今年も戦えることをすごく嬉しく思います。手の長さや身長の高さを生かしたプレーを注目してほしいです。よろしくお願いします。

◆鴫原ひなた（背番号16）

思い切りのあるプレーと粘り強いディフェンスでチームに流れを引き寄せられるような選手になれるよう頑張ります。

◆川添美優（背番号17）

攻守共にアグレッシブなプレーをしてチームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆宮部愛芽世（背番号18）

全ての瞬間に全力を尽くして、持ち味である大胆なオフェンスでチームの勝利に貢献したいと思います。よろしくお願いします。



◆西崎愛菜（背番号19）

責任と覚悟を持ち自分の強みであるディフェンスと繋ぎでチームに貢献できるように頑張ります。

◆廣田あい（背番号21）

世界を相手にも自分らしく攻め続けてチームに勢いを与えられるよう頑張ります。

◆北窓絢音（背番号22）

自分の武器は守備なので、守備でいい流れを作ってチームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。



◆井上未唯奈（背番号23）

私の武器は多彩な攻撃と笑顔なので、笑顔を忘れずにいろいろなことに挑戦していきます。よろしくお願いします。

◆花岡千聡（背番号24）

このような素晴らしい環境でバレーができることに感謝して、たくさんのことを吸収し成長できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆大森咲愛（背番号25）

積極的に挑戦し、いろんなことを吸収できるように頑張ります。よろしくお願いします。

◆秋本美空（背番号26）

自分のプレーに自信を持って積極的にプレーし、いろんなことに挑戦します。よろしくお願いします。

◆馬場柚希（背番号27）

常に向上心を持ち、選手として成長できるよう頑張ります。よろしくお願いします。

◆佐藤彩夏（背番号28）

先輩方からたくさんのことを学び、常に成長したいという前向きな気持ちで頑張っていきたいです。よろしくお願いします。

◆甲萌香（背番号29）

私の強みである速いテンポのクイックでチームに貢献します。よろしくお願いします。

【女子ネーションズリーグ 予選ラウンド日程】※日本時間

■予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）5時30分〜 vsフランス

6月6日（土）5時30分〜 vsウクライナ

6月7日（日）9時00分〜 vsドイツ

6月8日（月）7時00分〜 vsカナダ

■予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ共和国

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

■予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

■ファイナルラウンド：マカオ

7月22日〜26日