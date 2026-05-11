兄夫婦の家を出禁になった家族…義姉がキレたせいで私は悪くないのに…！【仲良し義実家に荒らされた家 Vol.11】
■これまでのあらすじ
「家族なんだから」という言葉で勝手に合鍵で家に上がり込む義母。タンスから服を持って帰る義妹。さらにタンス預金をくすねていた義弟。妻は距離感のおかしい非常識な義家族を理解できず、出禁を言い渡したのだった。
「家族なんだから」という言葉で勝手に合鍵で家に上がり込む義母。タンスから服を持って帰る義妹。さらにタンス預金をくすねていた義弟。妻は距離感のおかしい非常識な義家族を理解できず、出禁を言い渡したのだった。
こちらは以下のお話の番外編となります
【義妹side story】
なんで私たちがお兄ちゃんの家を出禁にならないといけないの？
お義姉さんってば、私たちがまるで悪者みたいな言い方をするんです。ひどいと思いませんか？
それを受け入れるお兄ちゃんもどうかと思うよ。お義姉さんと結婚して変わっちゃったんだね。
彼氏ならわかってくれると思ったのに「普通にアウトじゃね？」って…、はぁ？
パート先の先輩に話してもおんなじ反応で…、えっ？ なんで誰もわかってくれないの？
全6話(web2話・アプリ限定4話)！毎日更新。
イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里
(フィクション・スタジオ)