■これまでのあらすじ

「家族なんだから」という言葉で勝手に合鍵で家に上がり込む義母。タンスから服を持って帰る義妹。さらにタンス預金をくすねていた義弟。妻は距離感のおかしい非常識な義家族を理解できず、出禁を言い渡したのだった。



こちらは以下のお話の番外編となります【義妹side story】なんで私たちがお兄ちゃんの家を出禁にならないといけないの？お義姉さんってば、私たちがまるで悪者みたいな言い方をするんです。ひどいと思いませんか？それを受け入れるお兄ちゃんもどうかと思うよ。お義姉さんと結婚して変わっちゃったんだね。

私は弟みたいにお金を盗んだわけじゃない。お義姉さんが着ないブランドの洋服をもらってあげようとしただけ。彼氏ならわかってくれると思ったのに「普通にアウトじゃね？」って…、はぁ？パート先の先輩に話してもおんなじ反応で…、えっ？ なんで誰もわかってくれないの？全6話(web2話・アプリ限定4話)！毎日更新。イラスト:茅野（イラスト監修：インクルーズ）、プロット:日野光里(フィクション・スタジオ)