【660人以上が絶賛】ささみがこってり主役に！ご飯に合いすぎる「オイマヨ炒め」を作ってみた

ささみとなすのオイマヨ炒め。淡白な鶏肉がこってり味でご飯が進む一品に

鶏肉の中でも低カロリーなささみは、家計にもやさしい頼もしい食材です。ただ、味わいが淡白なぶん、サラダの具材やあっさりしたあえものに使いがちで、がっつりご飯が進む主菜として活躍させるのはなかなか難しい……というのが正直なところではないでしょうか。

そんな悩みを解決してくれそうなレシピを見つけました。つくれぽが660件以上ついている人気のレシピで、ささみとなすを炒めてオイスターソースとマヨネーズで仕上げるというもの。なすがおいしい季節にぴったりな組み合わせで、作る前から期待が高まります。

なすは乱切り、ささみはそぎ切りで下ごしらえ

1. なすは洗って乱切りにし、水にさらしてアクを取っておきます。ささみは筋を取り、包丁を斜めに当ててそぎ切りにしましょう。





2. オイスターソースとマヨネーズを合わせてオイマヨソースを作っておきます。





3. フライパンにごま油を熱し、ささみから焼いていきます。片面が焼けたら水気を切ったなすを加え、料理酒を注いで蒸し炒めにします。





4. 全体に火が通ったらオイマヨソースを加え、具材によく絡めたら完成です。





こってりソースがからんで、ご飯がすすむ味わいに





炒める時間はとても短く、あっという間にボリュームたっぷりの炒め物ができあがりました。そぎ切りにしたことで火の通りが早く、炒め時間が5分ほどだったのには少し驚きました。忙しい日の夕食にも気軽に作れそうです。





食べてみると、ふっくらとしたささみとやわらかいなすに、オイスターソースとマヨネーズのコクがしっかりからんで、食べ応えのある味わいです。淡白なささみの物足りなさをまったく感じず、ご飯にのせてもおいしくいただけました。

料理酒で蒸し炒めにしたことで、ささみが硬くならずしっとりと仕上がったのもうれしいポイントでした。

ささみの切り方がポイント

このレシピで特に大切だと感じたのが、ささみの切り方です。包丁を斜めに当ててそぎ切りにすることで断面が大きくなり、火が均一に通りやすくなります。

また、肉の繊維を断ち切るように切るので、食感がやわらかく仕上がるのも大きな利点です。

なすの季節に繰り返し作りたくなる一品

実際に作った方からも「ご飯がすすむ味付けでおいしかった」「ささみがとってもやわらかい！」と絶賛のつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）が寄せられています。

なすがおいしくなるこれからの季節にぴったりで、個人的にも繰り返し作る予感がしています。こってり味でご飯が進むささみのおかずが気になった方は、ぜひ一度作ってみてください。

（TEXT：菱路子）