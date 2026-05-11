ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺が妻を管理してやる」夫の勝手なスケジュール表…妻の反応は？＜… 「俺が妻を管理してやる」夫の勝手なスケジュール表…妻の反応は？＜どうして妻は努力しない？ 2話＞ 「俺が妻を管理してやる」夫の勝手なスケジュール表…妻の反応は？＜どうして妻は努力しない？ 2話＞ 2026年5月11日 14時15分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 夫が妻に提案した『生活改善プログラム』は、朝何時に起床して、何時に授乳して、何時に寝かしつけるか…細かく書かれたものでした。妻は『育児を手伝ってくれる』と思ったのに、夫が渡したのは『妻への指示書』だったのです。このすれ違いが、やがて大きな亀裂を生むことになるのです…。>>【まんが】どうして妻は努力しない？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】どうして妻は努力しない？ 水族館デートをドタキャンされた私…その後の一言と対応にモヤっとした理由【釣った魚にエサはやらん Vol.4】 絶対に許さない…二人を地獄に落とす！もう全てどうでもいい【裏切りには代償を Vol.58】