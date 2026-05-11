福島銀行 <8562> [東証Ｓ] が5月11日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の5億円の黒字→7.3億円の黒字(前の期は12.5億円の赤字)に46.0％上方修正した。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3.4億円の黒字→5.7億円の黒字(前年同期は3億円の赤字)に66.9％増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、資金運用収益および役務取引等収益が当初予想を上回る見込みとなったことなどから、2026年3月期通期の業績予想（連結、個別）を上方修正するものです。決算発表は 5月13日（水）を予定しています。