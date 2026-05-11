11日15時現在の日経平均株価は前週末比260.89円（-0.42％）安の6万2452.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がりは643、変わらずは47。



日経平均マイナス寄与度は308.13円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が231.7円、ファストリ <9983>が37.01円、東エレク <8035>が29.16円、任天堂 <7974>が23.16円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を66.21円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が47.43円、フジクラ <5803>が42.64円、キオクシア <285A>が38.72円、味の素 <2802>が32.45円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は食料で、以下、その他金融、銀行、鉱業と続く。値下がり上位にはその他製品、情報・通信、鉄鋼が並んでいる。



※15時0分14秒時点



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