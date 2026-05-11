スマサポ <9342> [東証Ｇ] が5月11日後場(15:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比46.9％減の6000万円に落ち込み、通期計画の2億3000万円に対する進捗率は26.1％にとどまり、さらに前年同期の59.2％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益は前年同期比2.2倍の1億7000万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常利益は前年同期比19.8％減の6500万円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.4％→8.6％に低下した。



株探ニュース