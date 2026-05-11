京都は11日、城陽市内のサンガタウンで非公開練習を行った。前日10日に名古屋に敗れて3連敗を喫し、百年構想リーグのタイトルは完全消滅。あさって13日のリーグ神戸戦（ノエスタ）を含めて残り3試合になる中、チョウ貴裁監督は“プロとしての価値”を示すことを選手たちに求めた。

具体例として挙げたのが、16年に指揮を執っていた湘南での経験だった。J2降格が決まった後の残り2試合で2連勝。「降格が決まった直後だったけど、選手が凄くエネルギーを出してやってくれた瞬間を、俺は忘れられない。J2で勝ち点101（14年）を取って優勝した時よりも去年J1で3位になった時よりも、あの瞬間を覚えている。“そこがチームの価値だよ”という話を、きょう選手にしました」と当時の選手が見せた意地に胸を打たれたという。

来季ACLE出場を見据えて、若手の経験や成長の場に舵を切り替えることもできる。だが指揮官は、それを善しとしない。

「僕たちは“Take the Crown（王座を奪う）”を目標に掲げて進んできたし、それが途絶えた現実も受け止める。でも突き進まなければならない。エネルギーを（周囲に）与えられるかはプロとしてすごく大事なこと」。リバウンドメンタリティーを見せ、一つでも上の順位を目指していく。