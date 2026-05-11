内田篤人、長友佑都のW杯出場回数に驚き「すごいですね！」 今大会の日本代表への期待も語る
元サッカー日本代表の内田篤人が11日、都内で行われた『FIFAワールドカップ2026 DAZNキックオフカンファレンス』に登壇。この日出席が叶わずVTRで登場した盟友・長友佑都のワールドカップ出場回数に思わず驚きの声を漏らした。
【写真】VTR出演！5回目ワールドカップを目指す長友佑都
今回のドリームリーダーを担う内田は、大会のDAZNアンバサダーに就任した成田凌、桐谷美玲、DAZNサッカー公式アンセムを担当したORANGE RANGEとともにイベントに登場した。
今大会の見どころについては「今言えることで言うと、少しけが人も出てきている状況でドキドキしている皆さんもいらっしゃると思いますけれど、森保監督は大会2回目になります。下積みが今までとは全然違います。新たな選手も出てくると思いますし、僕は期待する気持ちのほうが大きい」と前向きな思いを明かし、「世界的に見てもスター選手はいますけれども、日本も世界で戦っていける実力がついてきていると思いますので、非常に楽しみなワールドカップになる」と語った。
また、この日出席が叶わなかった長友がVTRで登場し、その中で「自分は5度目のFIFAワールドカップ出場を目指し、日本代表に選ばれるようにベストを尽くしていきます」と話したことについて、内田は「5回目ですか？ワールドカップ。すごいですね！1回出るだけでも大変なんですけどね」と驚きの声を上げ、内田からの意外な反応に会場には笑いが起こった。
長友については「逆サイドでしたけれども、いつも隣で自分と見つめ合いながらトレーニングされている姿をずっと観てきましたし、今回少しけがしましたけれども、先週復帰して相変わらずのすばらしいプレーをされていた」と明かし、「メンバー発表はこれからですけれども、僕は非常に期待しています」と伝えた。
スポーツ・チャンネル「DAZN」は、6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催される『FIFAワールドカップ2026』の全104試合の日本国内向け配信権を獲得。日本代表の全試合と、決勝、準決勝、3位決定戦は無料でライブ配信する。
【写真】VTR出演！5回目ワールドカップを目指す長友佑都
今回のドリームリーダーを担う内田は、大会のDAZNアンバサダーに就任した成田凌、桐谷美玲、DAZNサッカー公式アンセムを担当したORANGE RANGEとともにイベントに登場した。
また、この日出席が叶わなかった長友がVTRで登場し、その中で「自分は5度目のFIFAワールドカップ出場を目指し、日本代表に選ばれるようにベストを尽くしていきます」と話したことについて、内田は「5回目ですか？ワールドカップ。すごいですね！1回出るだけでも大変なんですけどね」と驚きの声を上げ、内田からの意外な反応に会場には笑いが起こった。
長友については「逆サイドでしたけれども、いつも隣で自分と見つめ合いながらトレーニングされている姿をずっと観てきましたし、今回少しけがしましたけれども、先週復帰して相変わらずのすばらしいプレーをされていた」と明かし、「メンバー発表はこれからですけれども、僕は非常に期待しています」と伝えた。
スポーツ・チャンネル「DAZN」は、6月にアメリカ・カナダ・メキシコで開催される『FIFAワールドカップ2026』の全104試合の日本国内向け配信権を獲得。日本代表の全試合と、決勝、準決勝、3位決定戦は無料でライブ配信する。