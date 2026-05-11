都市部で近年、長らく確認されていなかった在来種の野生動物の目撃が相次いでいる。

都市公園の増加などが背景にあるとみられる。豊かな自然が回復したとの見方がある一方、感染症などのトラブルも懸念される。専門家は、見かけても近づいたり餌を与えたりしないよう注意を呼びかけている。

アナグマにキツネ、フクロウも

マンションや戸建て住宅に囲まれた東京都の都立光が丘公園（練馬区など）。２０２４年６月１９日深夜、ずんぐりとした体の小動物が茂みから現れ、周囲を見回した後、すぐに姿を消した――。

小動物の正体はイタチの仲間のアナグマ。目の周りの黒い模様が特徴で、地面に穴を掘って暮らす。都の委託で１９年から自然観察調査を行っている認定ＮＰＯ法人「生態工房」（東京都三鷹市）が設置した暗視カメラが捉えた。

「東京都レッドデータブック（本土部）２０２３」によると、アナグマは戦前には東京区部で見られたが、戦後は区部では絶滅したことになっている。生態工房の佐藤方博事務局長は「まさかこんなところで見られるとは思わず、驚いた」と振り返る。２５年３月には同ＮＰＯのメンバーが公園内の林で巣穴も発見し、同５月には再びアナグマの姿の撮影にも成功した。

千葉市中央区にある千葉県立中央博物館の敷地内でも２０年７月以降、自然観察用のカメラにアナグマが複数回映った。千葉市のレッドリストによると、市内でアナグマは１９８４年から確認されておらず、「消息不明・絶滅生物」に分類されている。

アナグマは、餌となるカエルやザリガニが生息する池の近くで確認されることが多い。担当職員は「通りすがりなのか、生活の場として定着しているのか、観察を続けたい」と話す。

「戻ってきた可能性」

環境省が２０２２年に発表した分布調査によると、アナグマは１０〜２１年度、北海道と沖縄県を除く広い範囲で生息情報が確認された。００年代の調査結果と比べ、首都圏周辺などで分布の拡大傾向がみられた。

都市部でアナグマが再び見られるようになった理由として考えられるのが、都会の緑が豊かになったことだ。都によると、１４年に５７７１万平方メートルだった都市公園の面積は昨年、６１２４万平方メートルまで拡大した。東京農工大の小池伸介教授（生態学）は「戦後の宅地開発などで一度は山奥に追いやられたが、公園や河川敷など緑地の樹木が育って住める環境が回復し、戻ってきた可能性がある」と指摘する。

珍しい野生動物の目撃例はアナグマだけでない。東京都板橋区では２４年秋、荒川の河川敷に設置されたカメラでキツネが撮影された。区によると、区内でキツネの確認は初めてで、区の担当者は「川沿いをつたって来たのではないか」と話す。生態工房によると、キツネは今年１〜２月、光が丘公園でも確認された。

「一定の距離」保って

野生動物は人の健康や生活にマイナスの影響を及ぼすこともある。

その一つが、人間にも感染する「人獣共通感染症」だ。近年、都市部で見られることが多くなったタヌキについて東京都は、ダニが原因の皮膚病で脱毛した個体が目撃されているとして、見かけた際に都への連絡などを呼びかけている。タヌキはほかに、農作物の食害や民家にすみ着くことによる排せつ物の被害なども問題になっている。

小池教授は「アナグマやキツネは人を積極的に襲うことはないが、野生動物であることに変わりはない。触らない、近寄らない、餌を与えないなど、一定の距離を保つよう徹底してほしい」と話している。（大重真弓）