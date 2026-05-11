ＩＭＰ．の椿泰我が出演する、ＲＣＣテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「椿泰我の広島パンパカパーン」の第７０回が放送され、視聴者オススメのパン屋を訪問した。

視聴者からの「生フランスパンがおすすめです」というお便りを受け、「最近は色々なものに『生』が付きますね、生フランスパンがおいしいということでそこらへんも参考にしながら行ってみたいと思います！」と椿が今回訪れたのは広島県・福山市春日台にある「ブーランジェリーＰＡＲＩ星」。店名の由来は店主の次男が学校で「将来の夢」をテーマにした作文で「お父さんとパリ星でパン屋さんをする」と書いたことから店名にしたという。

ＰＡＲＩ星人気ベスト３は水の代わりに牛乳と練乳を使用した「塩ぱん」、生クリームを生地にたっぷりと入れた「生フランスパン」、手作り抹茶チョコレートと抹茶をトッピングした「生ドーナツお抹茶」で、この中から人気Ｎｏ．１予想に挑戦。

今回人気Ｎｏ．１パン予想に正解した際の“ご褒美”として、椿は「そしたらもう絶対においしそうなパンを作ってくれますから」と人気メニューのひとつでもある店主おすすめの「バターチキンカレーぱん」をチョイスした。

３品全てを試食し、椿は「フランスパンっていう名前のイメージから食べたら概念が変わるといいますか、口どけとかもすごくおいしかったですし。塩ぱんもね、エアリー感がすごい衝撃的で塩味のバランスもすごくよかったです」「そして生ドーナツ、でも１位じゃないの僕分かっているんです。なぜなら他の味もあったので生ドーナツ３位です」と推理を展開し、「塩ぱん」が１位だと予想。

結果は第３位から発表。第３位は「塩ぱん」、第２位が「生ドーナツお抹茶」、第１位は「生フランスパン」で残念ながら正解できなかったものの、最後に「１位は当てられなかったんですけれども、おいしいパンも食べられましたし、何より（店主の）すごく優しい明るい人柄に元気をもらいました。この元気を糧に次は当てたいと思います」と次回へ向けて意気込んだ。