渡邊渚、ノースリセットアップで美ウエストチラリ「可愛いとセクシーが同居」「赤が似合う」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が5月10日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのセットアップを身に着けた姿を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元フジアナ「色白でお肌すべすべ」ウエスト＆デコルテ輝くノースリ姿
渡邊は、「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」とつづり、街角でのプライベートショットを投稿。パッションフルーツのジュースの後で、ショート丈のノースリーブのセットアップを身に着けた渡邉が微笑んでおり、美しいウエストのラインと、ほっそりとした腕やデコルテが際立っている。
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「妖精みたいな透明感」「色白でお肌すべすべ」「赤が似合う」「可愛いとセクシーが同居」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元フジアナ「色白でお肌すべすべ」ウエスト＆デコルテ輝くノースリ姿
◆渡邊渚、美ウエスト際立つノースリーブコーデ披露
渡邊は、「パッションフルーツジュースには目がなくて、見つけたら絶対買う」とつづり、街角でのプライベートショットを投稿。パッションフルーツのジュースの後で、ショート丈のノースリーブのセットアップを身に着けた渡邉が微笑んでおり、美しいウエストのラインと、ほっそりとした腕やデコルテが際立っている。
◆渡邊渚の投稿に反響
この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「妖精みたいな透明感」「色白でお肌すべすべ」「赤が似合う」「可愛いとセクシーが同居」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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