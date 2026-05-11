巨人の戸郷翔征投手（２６）が、１２日の広島戦（岐阜）で今季２度目の先発に臨む。前日１１日はジャイアンツ球場でキャッチボール、ランメニューなどを行い最終調整。「チームが勝つことが一番。（自分も）いいものが出てきている。でもやっぱり勝ち星がつくことが、良くなる要因になると思う。そこをしっかり（やりたい）」と勝利を誓った。

今季初登板、初先発となった４日のヤクルト戦（東京ドーム）では５回１００球を投げ６安打５失点。「終盤以降の失速があった。ペース配分はまた考えなければいけない。なかなか決め球が決まらないこともあったのでしっかりしていきたい」と課題を挙げつつ「真っすぐでファウルが取れているのは良かった。いい点も何個かあった」と、確実に手応えをつかんでいる。「いつも通り、自分の投球をまた心がけて。場所が変わったとしても今までやってきてことをやれれば一番」と力を込めた。

岐阜・長良川球場のマウンドは２４年９月５日のヤクルト戦以来、約２年ぶり。中４日で登板し、７回１０３球を投げ１安打無失点で１０勝目を挙げた地でもある。「中４日はやっぱり印象に残りますし、体の疲労感もあるなかで７回投げ抜いたので、そういうところは自信になる。良い思い出が岐阜にはある」。２年越しの舞台を、エース完全復活の場所にする。