宝塚歌劇団の元雪組トップスターで、女優の麻実れいと歌手の小柳ルミ子が１１日、都内で行われた宝塚歌劇団ＯＧが集結する音楽イベント「ＴＯＫＹＯ ＦＭ／ＢＳ１１ ｐｒｅｓｅｎｔｓ 昭和１００周年記念 昭和ゴールデンＨＩＴＳ １００ ｉｎ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ 〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」（３０日、東京・日本武道館）の記者発表会に出席した。

麻実と小柳は宝塚音楽学校時代の同期。５月６日に同イベントの宣伝番組で１９７０年の初舞台の千秋楽以来、５６年ぶりに再会したばかりだ。

先に登場した麻実の「ルミ子ちゃ〜ん」という弾んだ声に導かれ、小柳は笑顔で姿を現した。麻実からそっと背中に手を当てられると、「私は号泣すると思ったんですよ。５６年の年月が吹っ飛んで、予科生、本科生、初舞台の思い出がハッとよみがえった」。麻実も「とても不思議なんですよ。５６年ぶりに宣伝でこちらのＦＭで出会ったときに５６年（の年月が）吹っ飛んでしまって。昨日も会ったみたい」。半世紀を越えた再会に感慨深げ。麻実が「頑張ったね」と言えば、小柳も「頑張ったわね、あなたも」と互いにねぎらった。

２人は宝塚音楽学校で濃厚な時間を過ごしたようだ。小柳が「ターコ（麻実の愛称）の規則違反で私はいつも怒られる役でした」と暴露すれば、「私は規則違反なんてしっぱなしですよ。あなたは成績が良くて、首席だった」と麻実。それでも入団時、１５歳だった小柳にとって、１８歳の麻実は「いいお姉さん」で、７０年に宝塚を退団するときに唯一相談した存在だったという。「ターコは『ルミ子はその方がいい。ルミ子は芸能界に入った方がいい。そういう人だと思うよ。頑張ってね』って言ってくれたの忘れたでしょ？」と聞けば、麻実は「その時はそう思ったけど、月日が流れて忘れたの」とサッパリ答え、会場の笑いを誘った。

同イベントでは、一路真輝、真琴つばさら豪華な後輩ＯＧたちとも共演するが、同期は格別な存在。麻実は会見前に小柳から「ターコ、背中がちょっと曲がり始めているよ」と指摘されたことを明かし、「こんなダメ出しをしてくれるのは同期くらい。ありがたい。その時から背骨をぐっと伸ばしました」の笑顔。本番では、２人でデュエットするという。