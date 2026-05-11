黒夢が、2作のオリジナルアルバム『Drug TReatment』（1997年発表）、『CORKSCREW』（1998年発表）を完全リレコーディングした初のセルフカバーアルバム2作『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』（共に2仕様／初回限定盤・通常盤）を、2026年7月15日に同時リリースする。

両作はいずれも大ヒットを記録し、90年代日本の音楽シーンに一石を投じたオリジナリティ溢れる作品として現在も高い評価を誇っている。今回のリレコーディングでは、オリジナル作の魅力を踏襲しつつ、最新のサウンドプロダクションにより再構築。黒夢の2026年現在地を体現する作品に仕上がっている。

収録曲には、『CORKSCREW 2026』に「少年」「MARIA」「後遺症-aftereffect-」、『Drug TReatment 2026』に「Like＠Angel」「NITE & DAY」「NEEDLESS」など人気楽曲をラインナップ。さらにボーナストラックとしてリミックスを1曲追加し、それぞれ全12曲で構成されている。時代を超えて支持され続けるナンバーが、2026年のサウンドでリブートされる。

また、初回限定盤には映像特典を収録したBlu-rayを封入。『CORKSCREW 2026』には「少年2026」、『Drug TReatment 2026』には「NEEDLESS」のMV等が収められている。

そして、今回公開されたジャケット写真等のアートディレクターには、ライブBlu-rayに引き続き、英バンド・OASIS（オアシス）の公式ロゴや、ユニクロ「UT」のクリエイティブディレクターなども担当し、adidasとのコラボレーションも話題のコラージュアーティスト河村康輔氏を起用。世界的フォトグラファー・RK氏によるアーティスト写真も公開された。

あわせて、先着購入特典も明らかになった。各初回限定盤2枚の同時予約/同時購入者対象の完全数量限定特典も用意されているので、確実に手に入れるためには早めの予約・購入をおすすめしたい。

本作のリリース直後にはライブツアー『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』の開催も予定されており、現在MVスポットも展開中。90年代に刻まれた衝撃と熱量が、2026年の今、どのように鳴り響くのか--黒夢の現在地を提示する意欲作として、大きな注目が集まりそうだ。

＜商品概要＞

■タイトル：CORKSCREW 2026【初回限定盤】

■発売日：2026年07月15日

■仕様：スリーブ

■品番：YCCW‐10435/B

■形態：CD＋Blu-ray

■定価：7700円（税抜7000円）

■商品紹介ページ：

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1220

【収録内容】

Disc-1（CD）全12曲収録予定（曲順未定） ※初回限定盤・通常盤共通

MASTURBATING SMILE

FASTER BEAT

SPOON & CAFFEINE

後遺症 -aftereffect-

CANDY

少年

ROCK’N’ROLL

HELLO, CP ISOLATION

YA-YA-YA!

MARIA

LAST PLEASURE

他

Disc-2（Blu-ray)

01．MUSIC VIDEO「少年2026」

02．MV MAKING

他

■タイトル：CORKSCREW 2026【通常盤】

■発売日：2026年07月15日

■品番：YCCW‐10436

■形態：CD

■定価：3850円（税抜3500円）

■商品紹介ページ：

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1221

【収録内容】

全12曲収録予定（曲順未定） ※初回限定盤・通常盤共通

■タイトル：Drug TReatment 2026【初回限定盤】

■発売日：2026年07月15日

■仕様：スリーブ

■品番：YCCW‐10433/B

■形態：CD＋Blu-ray

■定価：7700円（税抜7000円）

■商品紹介ページ：

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1218

【収録内容】

Disc-1（CD）全12曲収録予定（曲順未定） ※初回限定盤・通常盤共通

MIND BREAKER

DRIVE

C.Y.HEAD

CAN’T SEE YARD

DISTRACTION

Spray

NITE & DAY

Sick

NEEDLESS

Like＠Angel

BAD SPEED PLAY

他

Disc-2（Blu-ray)

01．MUSIC VIDEO「NEEDLESS」

02．MV MAKING

他

■タイトル：Drug TReatment 2026【通常盤】

■発売日：2026年07月15日

■品番：YCCW‐10434

■形態：CD

■定価：3850円（税抜3500円）

■商品紹介ページ：

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1219

【収録内容】

全12曲収録予定（曲順未定） ※初回限定盤・通常盤共通

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＜先着特典情報＞

黒夢の『CORKSCREW 2026』『Drug TReatment 2026』を対象ショップでご購入の方に下記の先着特典をプレゼント。

※特典はご予約優先の先着特典となります。無くなり次第終了となります。

※ご予約・販売状況によりどちらかの特典が先に配布終了となる場合もございます。

詳細はこちら

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1632

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１．先着特典

『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』オリジナル缶バッジ

２．『CORKSCREW 2026』と『Drug TReatment 2026』の初回限定盤2枚同時予約/購入対象

限定特典「ラバー・キーホルダー」＊完全数量限定

・対象店舗

全国のタワーレコード、タワーレコードオンライン（EC）

＊特典情報の詳細・タワーレコードオンラインのご予約/購入はこちら

https://tower.jp/article/feature_item/2026/05/11/0701

➁Amazon（W特典）

１．限定特典

『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』メガジャケット

２．『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル（A4サイズ）

Ａ換CDショップ共通特典

『CORKSCREW 2026』、『Drug TReatment 2026』クリアファイル（A4サイズ）

・対象店舗

HMV＆BOOKS、新星堂などの全国のCDショップ、楽天BOOKS、セブンネットショッピングなどのWEBサイト、ヨドバシカメラなどCDや音楽映像ソフトを販売する家電量販店や書籍店、ライブ会場CD販売など。

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＜黒夢 プロフィール＞

清春（Vo）と人時（B）の2人からなるロックバンド。

1994年2月にシングル「for dear」でメジャーデビュー、1995年5月にリリースされたアルバム『feminism』以降、すべてのアルバムがオリコンチャート上位を記録する。しかし人気絶頂のさなか、1999年1月に無期限活動休止を発表。

2009年1月に日本武道館にて一夜限りの復活および解散ライブを開催、活動に一旦終止符を打つも、翌2010年1月に再始動を発表。2011年2月に国立代々木競技場第一体育館にて復活ライブを開催、同年11月に復活後初めてとなるアルバム『Headache and Dub Reel Inch』をリリース。2014年7月より最後のロングツアーと銘打ち「黒夢 DEBUT 20TH ANNIVERSARY TOUR 2014 BEFORE THE NEXT SLEEP」を開催した。

2025年2月9日、東京ガーデンシアターにて約10年ぶりに復活、同11日は横浜ぴあアリーナMMにて追加公演を実施。同年7月から全国Zeppツアーを開催し、『SUMMER SONIC 2025』他、各地フェスにも出演。

黒夢 | ヤマハミュージックコミュニケーションズ公式サイト：

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/281

Official web site：

https://kuroyume.tokyo/

清春Official web site：

https://kiyoharu.tokyo/

＜ライブ＞

『黒夢THE PERFECT DAYS TO DIE』

07月17日（金）TOYOTA ARENA TOKYO

07月18日（土）TOYOTA ARENA TOKYO

07月19日（日）TOYOTA ARENA TOKYO

09月06日（日）東京GARDEN THEATER



＜関連リリース情報＞

■黒夢 ライブBlu-ray『CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX』

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1193

■SADS ライブBlu-ray 『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』

※通販限定販売 https://ymh.jp/sads

■清春 アルバム『ETERNAL』 https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279

配信リンク https://kiyoharu.lnk.to/eternal

(執筆者: gallagherbros)