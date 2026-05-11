森川葵、ロス税関でのハプニング告白 荷物の少ない女性のひとり旅を怪しまれ
俳優の森川葵が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
森川は、ロスの税関での出来事を明かす。荷物の少ない女性のひとり旅を怪しまれ、長々と話を聞かれて足止めされてしまったという。「ずっと聞かれるんで、なんて言えばいいんだろう」と困った森川は、あるアーティストのライブに行くと名前を連呼して切り抜けた瞬間を語る。
同番組には森川のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの中村倫也、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）、東村芽依が出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
森川は、ロスの税関での出来事を明かす。荷物の少ない女性のひとり旅を怪しまれ、長々と話を聞かれて足止めされてしまったという。「ずっと聞かれるんで、なんて言えばいいんだろう」と困った森川は、あるアーティストのライブに行くと名前を連呼して切り抜けた瞬間を語る。
同番組には森川のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの中村倫也、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）、東村芽依が出演する。