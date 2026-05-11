中村倫也、ニューヨークでの苦い過去告白「自信を喪失しまして…」
俳優の中村倫也が、12日放送の日本テレビ系「『ザ！世界仰天ニュース』予期せぬ衝撃の出来事2時間スペシャル」（毎週火曜 後9：00〜後10：54）に出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
スタジオでは、ゲストが海外でのエピソードをトークする。中村は「海外に行ったときは、できる限り日本語で話しかけます」という。23、4歳の頃に初めてニューヨークへ向かう飛行機内で飲み物の注文に失敗し、「自信を喪失しまして」と苦い過去を回想。それ以来、海外での会話を乗り切っている、ある方法を披露する。
同番組には中村のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）、東村芽依が出演する。
【番組カット】キラッキラの笑顔を見せる松島聡
スタジオでは、ゲストが海外でのエピソードをトークする。中村は「海外に行ったときは、できる限り日本語で話しかけます」という。23、4歳の頃に初めてニューヨークへ向かう飛行機内で飲み物の注文に失敗し、「自信を喪失しまして」と苦い過去を回想。それ以来、海外での会話を乗り切っている、ある方法を披露する。
同番組には中村のほか、MC・笑福亭鶴瓶、レギュラー・松島聡（timelesz）、アシスタント・杉原凜アナウンサー、ゲストの森川葵、望月理恵、山崎弘也（アンタッチャブル）、本高克樹（B&ZAI／※高＝はしごだか）、東村芽依が出演する。