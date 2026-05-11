タレントの小島瑠璃子が１１日、千葉・ＰＧＭ総成ゴルフクラブで「叙々苑カップ 芸能人ゴルフチャンピオン決定戦」に出場。活動休止期間中について言及した。

小島は２０２３年に活動を休止し、中国への留学や、結婚・第１子出産を経験するも、２５年２月に夫が急逝。同年１０月に活動を再開した。

当時について小島は「本当にご心配をおかけしてしまった２年半なんですけど、人にこんなに感謝した時間はないですね」と回想。続けて「大変だし、いろんなことがあったけど、毎日楽しく過ごしています。ご心配なきよう！楽しくやっております」と語った。

２歳の息子の成長については「自分の都合によってワードを使い分ける。すごい高度なことをし始めた」と明かした。

また、今後の髪色については「前回（人気漫画『ドラゴンボール』の）人造人間１８号を意識して金色に。次はブルマカラーの水色かな」と笑顔で話した。

同大会は、叙々苑の創業５０周年を記念し、１大会限定で７年ぶりに復活。細川たかし、石田純一、叶美香ら総勢４４人の芸能人が参加した。小島はこの日、黒を基調としたゴルフウエアでラウンドを回った。