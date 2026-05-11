お笑いタレント、キンタロー。（44）が11日、Xを更新。タクシー乗り場での順番待ちをめぐる出来事をつづり、疑問を投げかけた。

キンタロー。はスーツケースなど大きな荷物を持って移動することが多いため、タクシーに乗る際は可能であれば一般的なセダン型ではなくミニバンやワンボックスの車両を利用したいという。しかし「タクシー乗り場で最近 普通に並んでいたら座高の高いタクシーに乗れる順番なのに 前に並んでた人が小さめのタクシーが嫌なのか優しさを装って、譲ってくる事案が自分は多発しており」と言及。「小心者の私は何も言えずにそうするしかないけど」とした上で、「優しさ装って順番操作するの これずるくないですかぁ 今日もさっき大阪駅でツルツルの黒スーツのこわそうな人にそれされて何も言えず悔しかった」と号泣する絵文字を添えて振り返った。

「この場合どうしたら良いでしょうか 次その目にあったら 私もできたら荷物が多くてトランクに入れるとうっかり忘れやすいしそのまま乗れる座高の高いタクシーがいいからこのままの順番でお願いしますって言えばいいのかな 有識者の方 この事案の何か良い返し方ないですか？」とフォロワーらに助言を求め、「いつも悔しいです」と吐露した。