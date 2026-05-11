『待て』のトレーニングを子犬と特訓！しかし言葉の意味がよくわからない子犬は、衝撃の行動に…！？可愛すぎて思わず笑ってしまう投稿は、記事執筆時点で336万回再生を突破。「待ててないｗｗ」「お父さんの笑顔(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬に『待て』と指示した結果→『うまくできるかな』と見ていたら…悶絶級の『まさかの行動』】

『待て』と指示しているのに…！？

TikTokアカウント「2__t_16」に投稿されたのは、柴犬の「みなみ」ちゃんが子犬のころの一コマ。このとき、『待て』のトレーニング中のみなみちゃん。わんこと一緒に生活するうえで、しつけは必要ですよね。上手にできるのでしょうか…！？

お父さんの正面に座っているみなみちゃん、すでにお尻が浮いて足もジタバタ…。一応座ってはいますが、お父さんの『待て』の声にジワジワ動き出す正反対の動きをしてしまったそう。

何度も待てを連呼するお父さんですが、みなみちゃんの近寄りは止まりません。お尻から動かすように少しずつお父さんの元へ…！もしかすると『待て』の意味をまだ分かっていないのかもしれません。

お父さんも満面の笑み♪

お父さんの手にはおやつが握られているため視線は一点を見つめたまま、にじり寄っていくみなみちゃん。まったく待てはできていませんが『よし！』の声と同時におやつを口の中へ…！

その様子を笑いながら見ていた家族に向かって『かわいいだろ？』と満面の笑みを向けるお父さん。我が子同然のみなみちゃんが可愛くて仕方のない様子が伝わってきて、ほっこりしてしまいます。

トレーニングは練習あるのみ！優しいお父さんと一緒なら、待てを習得できる日も近いことでしょう♡

この投稿には「待ててなくて草」「お父さんのデレが素敵♡」「じりじりｗｗ」など、みなみちゃんはもちろん、お父さんへの絶賛コメントも多く寄せられています。可愛い愛犬を前にすると自然と笑顔になってしまいますよね♡

病院で尻尾フリフリ！？

成犬になったみなみちゃん、この日は注射を打ちに病院を訪れたのだとか。病院が苦手なわんこは多いですが、みなみちゃんは違います。待合室で呼ばれるのを待っている間から、お目目キラキラ＆尻尾はフリフリ…！

ちゃんと『待て』をしながらお利口さんに順番を待っていたとか。そして扉が開けば自分の番だと勘違いし前のめりに…！これから注射だということを知ってか知らずか、そもそも病院自体が大好きな場所なのでしょうか…。

これだけ楽しんでくれるのは、飼い主さんとしてもありがたい限り。これからも天真爛漫な姿で、たくさんの人を笑顔にしてくれることでしょう♡

みなみちゃんのキュートな姿をもっと堪能したい方は、TikTokアカウント「2__t_16」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「2__t_16」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております