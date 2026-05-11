痛恨ドローで散髪の日はまだ遠く 『マンUが5連勝するまで髪を切らないチャレンジ』をするサポーター、582日を経過してもまだ散髪できず
4月に入ってからはリーズ・ユナイテッドに1-2で敗れたものの、そこからチェルシー（1-0）、ブレントフォード（2-1）、リヴァプール（3-2）と3連勝を収めていたマンチェスター・ユナイテッド。
しかし、8日に行われたプレミアリーグ第36節・サンダーランド戦で痛恨のスコアレスドロー。3位につけるマンUは来季のチャンピオンズリーグ出場権確保に成功したものの、この引き分けで決まってしまったことが1つある。
イレットさんがこのチャレンジを始めたのは2024年のことで、かれこれ582日が経過している。その間マンUは1度も5連勝を達成できず、日数が経過するうちにイレットさんはすっかり有名人となった。現在イレットさんのInstagramフォロワー数は159万人だ。
シーズン途中にはマイケル・キャリックを指揮官に迎え、チーム状態は確実に上向いている。1月から2月にかけてはマンチェスター・シティ（2-0）、アーセナル（3-2）、フラム（3-2）、トッテナム（2-0）と4連勝を達成したが、続くウェストハム戦で1-1のドロー。ここが散髪の大チャンスだったのだが、下位に沈むウェストハムに勝ち切れなかった。
イレットさんはSNSで「暑い夏になりそうだ！」と投稿しているが、ここまで髪が伸びていればとんでもない暑さを感じることだろう。