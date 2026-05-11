4月に入ってからはリーズ・ユナイテッドに1-2で敗れたものの、そこからチェルシー（1-0）、ブレントフォード（2-1）、リヴァプール（3-2）と3連勝を収めていたマンチェスター・ユナイテッド。



しかし、8日に行われたプレミアリーグ第36節・サンダーランド戦で痛恨のスコアレスドロー。3位につけるマンUは来季のチャンピオンズリーグ出場権確保に成功したものの、この引き分けで決まってしまったことが1つある。





『マンUが5連勝するまで髪の毛を切らないチャレンジ』をしているサポーターのフランク・イレットさんが来季まで散髪できないことが確定したのだ。残り2試合しかないため、残念ながらイレットさんはこの夏を伸び切った髪で過ごすことになる。イレットさんがこのチャレンジを始めたのは2024年のことで、かれこれ582日が経過している。その間マンUは1度も5連勝を達成できず、日数が経過するうちにイレットさんはすっかり有名人となった。現在イレットさんのInstagramフォロワー数は159万人だ。シーズン途中にはマイケル・キャリックを指揮官に迎え、チーム状態は確実に上向いている。1月から2月にかけてはマンチェスター・シティ（2-0）、アーセナル（3-2）、フラム（3-2）、トッテナム（2-0）と4連勝を達成したが、続くウェストハム戦で1-1のドロー。ここが散髪の大チャンスだったのだが、下位に沈むウェストハムに勝ち切れなかった。イレットさんはSNSで「暑い夏になりそうだ！」と投稿しているが、ここまで髪が伸びていればとんでもない暑さを感じることだろう。