ベンフィカの指揮官であるジョゼ・モウリーニョはレアル・マドリードとの交渉が始まっているという報道を否定した。英『Sky Sports』が報じている。



かつてレアルでも指揮を執ったモウリーニョはアルバロ・アルベロアの後任としてスペインに復帰する可能性が噂されており、フロレンティーノ・ペレス会長と会談があったと報じられていた。



モウリーニョの復帰に向けてレアルはすでにコンタクトを取り、動き始めているとされていたが、ベンフィカ指揮官はこの噂をキッパリと否定した。





「レアル・マドリードに関する噂は依然として絶えないが、私は依然としてその話題を避けている。ただ、それは正直な気持ちからだ。私は会長ともクラブの重要人物とも一切連絡を取っていない。そしてそれは私自身の判断だ」「これまでのキャリアでも同じような状況ではそうしてきたし、特に今のようなシーズン終盤では、誰とも話をしないようにしている。レアル・マドリードとは本当に一切接触していないし、エストリルとのリーグ最終戦が終わるまでは今後も接触することはない。その後に1週間の期間があり、その間は自分が話すべきだと思う相手と自由に話すことができる。ただ、これまで報じられてきた要求や会談といった話は、すべて憶測にすぎない」シーズン終了後の去就については明言していないものの、現在報じられているレアル復帰に関する噂をキッパリと否定したモウリーニョ。今シーズンも無冠に終わったレアルは今夏新指揮官招聘に動くことが予想されるが、モウリーニョの復帰は実現するだろうか。