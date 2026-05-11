セルティックに所属する日本代表FW前田大然の勢いが止まらない。



セルティックは10日にスコティッシュ・プレミアシップ第36節で宿敵レンジャーズと対戦。首位ハーツは今節引き分けていたため、4ポイント差で追うセルティックはなんとして勝利が必要だったなか、圧巻の活躍を見せたのが前田だ。



アウェイのレンジャーズに先制点を奪われたセルティックだったが、23分にヤン・ヒョンジュンのゴールで同点に追いつくと、後半前田がチームを救う。53分左サイドを抜け出したキーラン・ティアニーのクロスに前田が合わせゴール。セルティックは逆転に成功する。





そして続く57分には衝撃のスーパーゴールを前田が叩き込む。PA内で相手のクリアボールに反応した前田は左足でトラップするとそのまま右足でバイシクルシュート。ループ気味になったボールはネットに吸い込まれた。このゴールには味方選手も頭を抱え驚いた様子を見せたが、マーティン・オニール監督も試合後のインタビューで絶賛した。「彼は素晴らしかった。本当に素晴らしかったよ。一体どこからあんなエネルギーが湧いてくるのか分からない。本当にセンセーショナルだった。2点目のゴールは別次元のものだった。彼のプレイ全体が素晴らしかった……彼はまず、相手へのプレッシャーや守備面から試合をスタートさせる。彼がそれを非常に巧みにこなすので、チーム全体が奮い立つんだ。そして、ボールを持った時のプレイやゴールを決める姿は、まさに圧巻だった」（スコットランド『Daily Record』より）前田の2ゴールにより、宿敵レンジャーズとのダービーに3-1で勝利したセルティック。今シーズンは低調なパフォーマンスから厳しい批判を受けることもあったが、首位ハーツとの勝ち点差を「1」に縮めた。前田も今シーズンは不調から批判されていたものの、シーズン終盤戦で覚醒しており、現在は4試合連続ゴール中。さらにその間6ゴールと圧巻のパフォーマンスを見せている。