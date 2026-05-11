２月４日に第１子出産を発表したタレント・岡田結実のプロポーズ当日のショットが注目を集めている。

岡田は１１日までに自身のインスタグラムに「プロポーズしてくれた日を母の日に思い出して載っけます」とつづり、大きなバラの花束を抱えたショットを公開。「サプライズは絶対バレちゃう夫が一生懸命してて、予約の時点でプロポーズするってのはバレちゃったのは夫らしい」とハプニングも明かした。

続けて、「まさか薔薇の花束を用意してくれてるなんて、ほんっとに気づかなくて、、笑 プロポーズされる３０分前まで大爆睡してたのも私らしい 起きたら汗だくで緊張でカチンコチンの夫がいたのは今でも覚えてる」と当日の様子をシェア。

黄色のドレス姿で幸せそうな笑顔を浮かべ、「本当に改めてありがとう 結婚１年目。話し合いからの喧嘩もするし、食べすぎて痩せなきゃと毎日言い合う私たちですが、どうぞこれからもよろしくお願いします」と感謝も伝えて投稿を締めた。

この投稿には「なんだか、すごい感動する！！！」「いい旦那さんですね」「素敵すぎる」「かわいい〜」「幸せそう」などの声が寄せられている。