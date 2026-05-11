元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。本当にいい人で「凄い」と思った人物について語った。

社会学者の古市憲寿氏から「おさむさんから見てこの人は良かったっていう人は誰ですか。芸能人の中で。この人は本当にいい人だなって」と問われ、鈴木氏は「やっぱり鶴瓶さんとかって凄いですよねえ」と笑福亭鶴瓶の名前を挙げた。

「自分の中で、自閉症の逆で自開症って言っているんだけれども、本当にあの人こそ分かんない。突き詰めてたらああなっちゃったのかもしれないけれど」とした上で、「自分の舞台が終わってあいさつに行くじゃない？“飯行こうや”って言って。いろんな人誘っていって。外行ったらファンもいるじゃない？ファンも“行こうや、行こうや”って誘って。店着いた時に30人みたいな」とかつての驚きの出来事を明かした。

古市氏が「そんな昭和の芸能人みたいなことあるんですね」と驚くと、「そうなの。そういう人で、自分の生活の全てが笑いになっているというか」と尊敬の念を口にした。