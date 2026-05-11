開幕から約1か月半が過ぎた日本プロ野球。野球解説者でもある赤星憲広さんが、日本ハムの順位浮上の予感について語りました。

2024年からは2年連続でリーグ2位と、近年はAクラス入りが続いている日本ハム。しかし今年は4月終盤に失速を見せ、一時は最下位にも沈みました。現在は徐々に状態を持ち直しパ・リーグ4位。そんな中、赤星さんはさらなる浮上の予感について言及しました。この理由にあげたのが先発投手陣たちの復調。3本柱としても注目の3選手の名をあげ「(直近は)長いイニング投げて試合をつくっている。先発陣が粘れるとおのずと順位は上がってくる」と語りました。

この3選手とは、昨季沢村賞も獲得したエース・伊藤大海投手、WBCにも出場した北山亘基投手、注目の若手右腕・達孝太投手です。

開幕投手を託された伊藤投手は、24年に5完投、25年に6完投をマークするなど、長いイニングを消化できるスタミナも持ち味。しかし初戦では4回までに3HRを浴びるなど、6回途中5失点での降板となりました。そこから4試合連続で6イニング以下で降板。試合はつくってきましたが、伊藤投手らしさはあまり見られていませんでした。しかし直近登板では2試合連続でのHQSと、らしさを取り戻しています。北山投手も4月は好不調の波があったものの、5月に入ってからは安定。2登板はいずれも首位オリックスに対し、8回無失点、9回無失点の好投を見せています。達投手も初戦からの2登板では6回もたずの降板となったものの、直近4試合はいずれもQSを記録しています。

一方、高橋由伸さんは野手陣について厳しい見立て。現在もリーグトップを誇る本塁打数・得点数である点を称賛しながら、「エラー数が28でリーグでトップ。その辺が失点に絡んで逆転負けが14試合ある。そこが苦しんでいる要因になっているのでは」と指摘しました。なお、この失策数は両リーグトップの多さとなっています。

(5月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)