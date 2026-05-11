千葉ロッテマリーンズは「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の期間中の7月18〜20日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で「BSW AFTER GAME PARTY」を開催すると発表した。

昨年および一昨年の開催で約6万人が参加した人気イベント。音楽に合わせて映像、照明、ウオーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌する。

外野エリアは一般開放され、誰でも無料で参加可能。また、「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の最終日である8月9日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で、試合後に「BLACK SUMMER WEEK The Final Fireworks」と題した打ち上げ花火も実施。BSW開催期間を振り返る映像と音楽と共に花火が打ち上げられる。当日の試合終了約10分後から打ち上げ開始予定で、試合終了時刻が20時30分を過ぎた場合や悪天候の場合は中止となる。

＜BSW AFTER GAME PARTY概要＞

実施日:7月18〜20日の福岡ソフトバンク戦3試合

実施時間:試合終了約25分後より開始予定。30分間程度

参加対象:どなたでも参加無料

＜BLACK SUMMER WEEK 2026 The Final Fireworks概要＞

実施日:8月9日のオリックス戦

実施時間:試合終了約10分後より開始予定