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　千葉ロッテマリーンズは「BLACK　SUMMER　WEEK　supported　byクーリッシュ」の期間中の7月18〜20日の福岡ソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で「BSW　AFTER　GAME　PARTY」を開催すると発表した。

　昨年および一昨年の開催で約6万人が参加した人気イベント。音楽に合わせて映像、照明、ウオーターキャノンなど水を使用した演出効果が加わり、試合終了後のグラウンド内が歌って踊れるフェス仕様に変貌する。

　外野エリアは一般開放され、誰でも無料で参加可能。また、「BLACK　SUMMER　WEEK　supported　byクーリッシュ」の最終日である8月9日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）で、試合後に「BLACK　SUMMER　WEEK　The　Final　Fireworks」と題した打ち上げ花火も実施。BSW開催期間を振り返る映像と音楽と共に花火が打ち上げられる。当日の試合終了約10分後から打ち上げ開始予定で、試合終了時刻が20時30分を過ぎた場合や悪天候の場合は中止となる。

　＜BSW　AFTER　GAME　PARTY概要＞

実施日:7月18〜20日の福岡ソフトバンク戦3試合

実施時間:試合終了約25分後より開始予定。30分間程度

参加対象:どなたでも参加無料

　＜BLACK　SUMMER　WEEK　2026　The　Final　Fireworks概要＞

実施日:8月9日のオリックス戦

実施時間:試合終了約10分後より開始予定