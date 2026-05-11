俳優の田村幸士さん、佐藤弘樹さん、棚橋幸代さん、酒井法子さん、賀集利樹さんらが、舞台「西郷と大久保〜永遠の契り〜」製作発表に登壇しました。

【写真を見る】【 酒井法子 】 西郷隆盛演じる田村幸士は 「すでに憑依が始まっている」 共通点は 「ブラックダイヤモンドのような瞳」





西郷隆盛役を演じる田村さんは、狎抄燭気鵑紡个靴討蓮△箸討發澆覆気鵐ぅ瓠璽犬強くて大きいのかなと思う。この作品の中では、大久保利通に対しての西郷の想いとかが、今まで語られてきたものと変わってくることが多い。そこをどう捉えてもらえるかは、わたくし次第。責任を持って演じたい瓩函気持ちのこもった挨拶。







大久保利通役を演じる佐藤さんも狢腟彿殕通公のお墓の清掃を行なっている方々がいるんですけど、先日、私と田村さんとプロデューサーの倉科遼さん、演出の荒木太朗さんと一緒に、そちらに混じってお伺いさせていただいた。大久保利通の人望というか、現代でもこういうふうに、いろんな想いを持ってお墓掃除をされている方がいるんだなとすごく感じた。その役を演じさせていただけるということで、プレッシャーにも感じていますし、真摯にみなさまにお伝えできるように頑張っていきたい瓩函意気込んでいました。



西郷役・田村さんの印象を聞かれた佐藤さんは、爐瓩辰舛磴いた佑覆鵑任垢茵銑瓩函⊂亟蕁Ｅ賃爾気鵑皚燹丙監さんの印象も）一緒！瓩函△砲海笋に応じると爐海隆屐◆丙監さんが）出演された舞台を観に行って、その時に劇場でお会いした。その後に一緒にお墓の掃除に行ったんですけど、もう一生懸命で素敵瓩函∈監さんを褒めそやし、2人で笑い合っていました。









西郷の右腕・桐野利秋を演じる賀集さんも、田村さんについて2019年ごろに初めてご一緒して、年齢的にも一つ上のお兄さん的な存在。作品が終わってからもよく面倒を見てくれるお兄ちゃんという感じなので、その辺の関係性も作中にそのまま生かすことができるかな瓩函語ると、犇楊遒論抄仁汗垢鮴萓犬噺討鵑任い訖祐屬任呂△襪里如稽古期間中から（田村さんの）運転手とかやりながら、しっかり関係性を作っていければいいのかな（笑）瓩函⊂蘆未鬚箸个靴撞者を笑わせていました。







また、愛加耶役を演じる酒井さんが狢翹椶鯒匕しましたら、男性陣はご愁傷様でございますというか、本当にセリフが大変で方言もある瓩叛擇蟒个垢函▲ャスト陣は大笑い。

夫役である田村さんについて、酒井さんは狹賃爾気鵑蛤２鸞臺僂任垢佑箸いο辰鬚靴討い浸の瞳が、西郷隆盛さんのような、燃える情熱を秘めたブラックダイヤモンドのような瞳をしていた瓩範辰垢函▲ービジュアルの田村さんを指差しつつ爐海譴すでに歴史上の西郷さんの写真とめちゃくちゃ似てる。すでに憑依が始まってると思って、すごく楽しみ瓩函胸を躍らせていました。









西郷隆盛の正妻である西郷糸子を演じる棚橋さんも、猖榲に素敵な俳優さんだなと思っていたので、こういった形で奥様としてご一緒させていただけるのは嬉しい瓩函田村さんについてコメント。爐父様の田村亮さんとも舞台やドラマで何度もご一緒させていただいたことがあり、ご縁を感じて本当にありがたい瓩函△靴辰箸蠍譴辰討い泙靴拭









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