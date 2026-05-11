【タンパク質21.7g】スナップえんどうの『納豆そぼろ炒め』が栄養満点で超優秀！
納豆とひき肉で作る、コクうまそぼろ炒め。1人分でたんぱく質21.7g、ビタミンCも46mgと、栄養面でも頼れる一皿。連休明けで疲れやすい体に、うれしいおかずです。
みずみずしいシャキポリ食感のスナップえんどうと合わせれば、春らしさもたっぷり。ご飯にのせてめしあがれ♪
『スナップえんどうの納豆そぼろ炒め』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……150g
納豆……2パック（約100g）
スナップえんどう……200g
にんにくのみじん切り……1かけ分
しょうがのみじん切り……1かけ分
ねぎのみじん切り……1/3本分
酒……大さじ1
〈A〉
しょうゆ……大さじ1
砂糖……小さじ1/2
塩……小さじ1/3
ごま油……大さじ1/2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
スナップえんどうはへたと筋を取り、1/2量は縦半分に割り、残りは斜めに半分に切る。ボールにひき肉を入れて酒をふり、菜箸で混ぜる。別のボールに納豆を入れ、〈A〉を加えて粘りが出ないようにさっと混ぜる。
（2）蒸し焼きにする
フライパンにごま油を中火で熱し、にんにく、しょうが、ねぎを炒める。香りが立ったら（1）のひき肉を加え、ぱらぱらになるまで炒める。スナップえんどう、水大さじ2を加えて塩をふり、ふたをして2分蒸し焼きにする。
（3）納豆を加えて炒める（1）の納豆を加え、手早く炒め合わせる。
ご飯にのせて楽しみたい、栄養たっぷりのそぼろ炒め。しっかり食べて、元気をチャージしていきましょう！
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。