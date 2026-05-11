【タンパク質21.7g】スナップえんどうの『納豆そぼろ炒め』が栄養満点で超優秀！

納豆とひき肉で作る、コクうまそぼろ炒め。1人分でたんぱく質21.7g、ビタミンCも46mgと、栄養面でも頼れる一皿。連休明けで疲れやすい体に、うれしいおかずです。

みずみずしいシャキポリ食感のスナップえんどうと合わせれば、春らしさもたっぷり。ご飯にのせてめしあがれ♪

『スナップえんどうの納豆そぼろ炒め』のレシピ

材料（2人分）

豚ひき肉……150g

納豆……2パック（約100g）

スナップえんどう……200g

にんにくのみじん切り……1かけ分

しょうがのみじん切り……1かけ分

ねぎのみじん切り……1/3本分

酒……大さじ1

〈A〉

しょうゆ……大さじ1

砂糖……小さじ1/2

塩……小さじ1/3

ごま油……大さじ1/2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

スナップえんどうはへたと筋を取り、1/2量は縦半分に割り、残りは斜めに半分に切る。ボールにひき肉を入れて酒をふり、菜箸で混ぜる。別のボールに納豆を入れ、〈A〉を加えて粘りが出ないようにさっと混ぜる。

（2）蒸し焼きにする

フライパンにごま油を中火で熱し、にんにく、しょうが、ねぎを炒める。香りが立ったら（1）のひき肉を加え、ぱらぱらになるまで炒める。スナップえんどう、水大さじ2を加えて塩をふり、ふたをして2分蒸し焼きにする。

（3）納豆を加えて炒める（1）の納豆を加え、手早く炒め合わせる。

ご飯にのせて楽しみたい、栄養たっぷりのそぼろ炒め。しっかり食べて、元気をチャージしていきましょう！

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）