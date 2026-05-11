3児の母・藤本美貴、料理の“弟子”長男と作ったチャーハン披露に反響「完璧な出来上がり」「お店で出せるレベル」
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの藤本美貴が5月10日、自身のInstagramを更新。息子と作ったというチャーハンを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳3児の母タレント「盛り付けもプロ級」長男と作った本格チャーハン
藤本は、「弟子と（息子）作ったチャーハン」とつづり、お皿に盛り付けられたチャーハンの写真を投稿。具材がたっぷりと入ったチャーハンで、チャーハン用の中華皿にこんもりと綺麗な形に整えられている。
この投稿に、ファンからは「息子さんと一緒にお料理なんて素敵」「師匠がいいから完璧な出来上がり」「お店で出せるレベル」「美味しそうで食欲そそる」「弟子の成長が楽しみ」「盛り付けもプロ級で美味しそう」「仲良し親子でほっこりする」などという反響が寄せられている。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳3児の母タレント「盛り付けもプロ級」長男と作った本格チャーハン
◆藤本美貴、長男と作ったチャーハンを公開
藤本は、「弟子と（息子）作ったチャーハン」とつづり、お皿に盛り付けられたチャーハンの写真を投稿。具材がたっぷりと入ったチャーハンで、チャーハン用の中華皿にこんもりと綺麗な形に整えられている。
◆藤本美貴の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんと一緒にお料理なんて素敵」「師匠がいいから完璧な出来上がり」「お店で出せるレベル」「美味しそうで食欲そそる」「弟子の成長が楽しみ」「盛り付けもプロ級で美味しそう」「仲良し親子でほっこりする」などという反響が寄せられている。
藤本は、2009年にお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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