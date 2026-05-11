東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【中国】

消費者物価指数（CPI）（4月）10:30

結果 1.2%

予想 0.9% 前回 1.0%（前年比)



生産者物価指数（PPI）（4月）10:30

結果 2.8%

予想 1.8% 前回 0.5%（前年比)



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領

イラン提案の和平案は気に入らない、全く受け入れられない



イランは核施設の解体を拒否（WSJ）

高濃縮ウランの一部を第三国に移送するという案を米国に提示



ペゼシュキアン大統領

イランは米軍の攻撃に対し報復をためらわない

交渉は降伏を意味するものではない、敵に屈服することはない



イスラエル首相

イランとの戦争はまだ終わっていない

イランから濃縮ウラン備蓄を撤去しなければならない



【韓国】

SKハイニックス

世界の大手テクノロジー企業から前例のない支援提案を受ける

顧客企業は専用メモリ生産ラインへの投資など様々な取り組みを提案



【インド】

インド首相が海外旅行や金購入を控えるよう要請

在宅勤務やオンライン会議などコロナ時の対策を講じるべき

不必要な海外旅行控えるべき、1年間は金の購入を控えるべき

※インドは中国に続く世界2位の金消費国、年間輸入量は約700トン

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