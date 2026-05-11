日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」が１０日に放送された。

この日は「ヒッチハイクで耳寄り情報ゲットドライブ３」。耳より情報のタイトルを掲げた芸能人ヒッチハイカーとドライブしながらトークを繰り広げる。

昨年のキングオブコントで３位に輝いてブレーク中のレインボー・ジャンボたかおが登場。「絶対取材出来ない！奇跡のゴッドハンド」と題した耳より情報を明かした。

ジャンボは「私、もの凄い一発ぎっくり腰みたいなのをしちゃったんですよ。もう一歩も動けない…みたいな。どうにもならないなと思ったら、先輩の（ネルソンズ・）和田まんじゅうさんが『業界で、ものすごい有名なゴッドハンドがいるから。行くか？』みたいな。『え、マジっすか？』って場所を聞いて。そこは予約とかも一切できないんですよ。もう、どんな有名人、どんなアスリートも来たいなら並んで来てくださいって感じなんですよ」と話した。

つづけて「実際、そこに並びに行ったら、本当、雑居ビルの４階みたいな所なんですけど、大行列なんですよ…。あ、知る人ぞ知る感じなんだ…って。でも、その行列がスイスイ進んでるんですよ。その先生、１人１分で治す。これ、もう意味分かんないじゃないですか？」と苦笑した。

「で、俺、入って行って。『どうしたの？』みたいなフランクな感じなんですけど。『実は。ちょっと、ぎっくり腰で。今も本当にもう一歩動くだけでも激痛で…』『ちょっと触るね？あー、これ、ぎっくり腰じゃないよ…。これ、ヘルニア出ちゃってるから』って。どんな施術なんだろうと思ったら、もう腰をこれぐらい（ソフトに）しか触らないんですよ。俺は、なんなら、ここから本番が始まるぐらいに思った」と述懐。

つづけて「そしたら『はい、オッケー！立って。どう？』って。これ、何してんの？この人？と思って…。一歩足を動かしたら全く痛くないんですよ…。俺、もう、もう、引いちゃって。『なんか、すいません…。引いちゃって…』って言ったら。『ああ！引いちゃう人は結構いる』って。かっこいい先生！と思って」と話した。

場所などの詳細について聞かれると、ジャンボは「先生は常連さんを大事にしたいし、忙しいのが大嫌いなんですって。『冗談じゃない！誰にも広めるなよ』って」と明かしていた。