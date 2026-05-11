「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午後２時現在で、クレスコ<4674.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高７１５億円（前期比１０．５％増）、営業利益８０億円（同２１．１％増）、純利益５５億３０００万円（同４．８％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円とした。



顧客からのシステム更改・ＩＴ投資需要を的確に受注につなげるほか、生成ＡＩを駆使した開発効率とコスト効率で収益性を引き上げる。なお、２６年３月期決算は、売上高６４６億７６００万円（前の期比１０．１％増）、営業利益６６億５００万円（同１０．４％増）、純利益５２億７９００万円（同１９．８％増）だった。



同時に、上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４８％）、または２０億円とする自社株買いを発表した。取得期間は５月１１日から１１月３０日までで、取得した自社株は消却する予定としている。



これらの発表を受けて、同社株には朝方から買いが集中し、午前中には一時前週末比２８９円（２０．６％）高の１６８９円に上昇。その後も概ね１６００円台後半で推移しており、こうした株価の強い動きが買い予想数につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS