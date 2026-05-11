ＳＵＢＡＲＵ<7270.T>が後場大幅安となっている。午後２時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の４兆８０００億円から４兆７８００億円（前の期比２．０％増）へ、営業利益が１３００億円から４００億円（同９０．１％減）へ、純利益が１２５０億円から９００億円（同７３．４％減）へそれぞれ下振れて着地したようだと発表したことが嫌気されている。



米国で発生した寒波や中東情勢の緊迫化に伴う海外向け輸送船舶の運航停滞により販売台数が減少したことが要因。また、米国の自動車環境規制の緩和を踏まえて、米国における電動車の中長期的な需要見通しを見直した結果、バッテリーＥＶに係る開発資産についての回収可能性を再検討し、減損損失を計上したことも響く。



出所：MINKABU PRESS