稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾『年齢不詳美女クイズ』大パニック状態に「小学生！」「おばあちゃん!?」「嘘でしょ!?」

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前+刀が正式表記）、香取慎吾による番組『ななにー 地下ABEMA』の#117が、5月10日20時よりABEMAにて放送された。

■「小学生？」「おばあちゃん？」年齢不詳美女が集結

#117では、初対面では実年齢がわからない年齢不詳美女6名がA～Fの名札をつけて登場し、ななにーメンバーが『年齢順並び替えクイズ』に挑戦。

今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られる。

いざクイズがスタートすると、メンバーは独自の視点で白熱の推理を展開。本企画でこれまで名推理を披露している稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と鋭い観察眼を発揮。一方、香取はあどけなさの残るFの女性に対して「小学生！」と初志貫徹で主張し続ける。

質問タイムでは「好きなお菓子」や「好きなアニメ」「よく使う絵文字」などの話題に。Bの女性はよく使う絵文字に「ピアノ」と答えたり、最近出かけた場所に「中華街」と答えたことから、予想はさらに迷宮入りする。「この6名の中にお孫さんがいるおばあちゃんがいる」という特大ヒントとともにお孫さんが登場すると、メンバーたちは「嘘でしょ!?」「おばあちゃん!?」と大パニック状態に。

■女性たちの実年齢と素顔にスタジオ騒然！

そして、いよいよ、ななにーメンバーを翻弄し続けた女性たちの実年齢と素顔が明らかに。

高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳です」と明かすと、3月までランドセルを背負っていたという事実にスタジオは「マジか！」と騒然。写真を見たみちょぱが「遊びで高校生が（ランドセルを）背負ってるみたい」と驚愕し、普段は「公園で遊んでいる」という等身大の答えに香取も「公園!?」と目を丸くする場面も。

「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言で、ななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。喋るとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心。

また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女だが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！ 骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げる。

そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性、れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからは「どこが52歳に見えるんですか!?」とツッコミが殺到。実は、彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね…」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まれた。

■次回は『転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW』驚きの転職を遂げた5人が集結

次週5月17日20時より配信の『ななにー 地下ABEMA』#118は、『転職して人生激変!? 年収HIGH＆LOW』と題し、驚きの転職を遂げた5人が集結。果たして転職して年収は上がったのか下がったのか、リアルな給料事情に迫る。リズムネタで一世風靡したお笑い芸人・はんにゃの川島章良は全盛期の給料を「月収500万」「他事務所だったら多分10億円稼いでた」と激白。そんな彼の現在の寿司職人としての給料事情とは。

さらに、メガバンクから結婚相談所に転職した勝倉千尋さんの年収にななにーメンバーは「えぐー！」と騒然。さらに力士からタクシードライバーに転職したという日野一之さんは「数百万が振り込まれることもある」という禁断の“力士の驚きのお小遣い事情”を口にする。次回も見逃せない。

(C)AbemaTV, Inc.

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#118

5/17（日）20:00~

出演：稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾 他

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性あり。

■関連リンク

『ななにー 地下ABEMA』#117 放送URL

https://abema.go.link/dNrOS

『ななにー 地下ABEMA』#118 放送URL

https://abema.go.link/lRLCZ

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