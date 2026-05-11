マサル <1795> [東証Ｓ] が5月11日後場(14:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の2.9億円→4.5億円(前年同期は4.3億円)に55.9％上方修正し、一転して4.9％増益見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の4.8億円(前期は6.5億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

（連結業績予想）個別業績予想の修正に伴い、連結業績予想についても修正を行うものであります。（個別業績予想）売上高につきましては、一部工事において、工事案件の発生見込みが当初想定を下回ったこと、並びに施工工程の見直し及び受注時期のずれ等が生じたことにより、前回予想を下回る見込みとなりました。 一方、利益面につきましては、売上高は前回予想を下回るものの、価格転嫁の進展及び工事条件の変更等に伴う請負金額への反映が進んだことにより、完成工事総利益率が前回予想作成時の前提を上回って推移したことから、営業利益、経常利益及び中間純利益は、前回予想を上回る見込みとなりました。なお、2026年9月期通期の業績予想につきましては、現時点では2025年11月14日公表の予想数値を変更しておりませんが、今後、修正が必要とされる場合は速やかに公表することといたします。（注）上記の業績予想は、現時点における入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因により予想値と異なる可能性があります。