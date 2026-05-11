プレミアムウォーターホールディングス <2588> [東証Ｓ] が5月11日後場(14:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の65億円→84.5億円(前の期は56.3億円)に30.0％上方修正し、増益率が15.4％増→50.1％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の25.6億円→45.1億円(前年同期は25億円)に76.1％増額し、増益率が2.4％増→80.3％増に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

業績が堅調に推移したことにより営業利益が増加いたしました。また、金融収益及び持分法による投資利益の増加、見積実効税率の改善による法人所得税費用の減少により、親会社の所有者に帰属する当期利益が前回発表した業績予想を大きく上回る見込みとなりました。